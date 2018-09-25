新竹虐童案生母出面 澄清孩子無特殊疾病

2018-09-25 15:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹虐童案進入第三天，生母下午出面表示，她的孩子並沒有外傳的特殊疾病，更不會隨地大小便，網友的以訛傳訛讓她深感受傷，因此決定出面闢謠。

兒童權益促進協會理事長王薇君說，這個案子發生以來，家屬與警方以及社工因為都一時緊張，以致於傳出一些摩擦，但雙方對全部的事情都已經解釋清楚，生母也表示非常感激警方與社工救援她的孩子。不過她也希望警方與社工今後能給予家屬多一點溫度，以及增進恰當對談的技巧。

生母說，外界傳出她的小孩有學習障礙等問題，她已經跟醫院確認過，並沒有這樣的病歷或就診記錄，希望外界不要再誤傳。她說小兒子原本是很活潑的孩子，大小便都會說，可見這是生父的管教問題，絕非生父形容的那樣。

生母說，她的孩子現在已經有得到妥善安置，社會大眾不需擔心，而且有律師會全程協助後續的司法部分事宜。

生母哽咽地說，當社工到場時，孩子還問她要不要躲起來，可見平日遭受多大的心理壓力，她認為案發當天社會處拍了小兒子照片，事前沒有經過她的同意，一下就上新聞，其實如果社會處有先告知，她也不會感到如此不舒服。

生母說，大兒子目前準備安置到寄養家庭去照顧，小兒子等到身體狀況穩定，也會到寄養家庭跟哥哥一起被照顧，感謝各界的關心。