K他命製毒工廠可供200萬人次吸食 幸及時破獲

2018-09-25 14:50

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局高雄市調查處主任連震宗指出，此次查獲的國內歷來最大的K他命製毒工廠案，堪稱「安居緝毒專案」的成功出擊，否則一旦成品外流，粗估可毒害200萬人次，將嚴重危害國人身體健康。

連震宗指出，這些從中國引進的歐洲新興毒品原料「類Ｋ他命」， 高達5噸多重，粗估可還原煉製成K他命，純質淨重約500公斤，以黑市每公斤100萬元粗算，光是K他命就超過新台幣5億元。

此外，另查扣30公斤氯乙基卡西酮，可製成35萬包的毒咖啡，市值也約新台幣1億7千萬元。

值得注意的是，檢調警查扣的毒工廠內，有一貫化作業先進製毒設備，可隨時因應不同類型製毒原料改變製程，短期內大量製造K他命毒品外，現場亦同時查扣毛重約10公斤之大麻花磚、15公斤「合成大麻」，約可供5萬人次吸食，可隨時依市場需求，快速推出各種氾濫使用之新興毒品，真可謂係毒品「超級工廠」。

其中，合成大麻亦常被俗稱為K2、Spice（香料）、迷幻鼠尾草等，燃燒吸食可產生類似大麻成份的迷幻、興奮反應，效果係大麻的5倍或數十倍。

至於氯乙基卡西酮屬卡西酮類新興興奮性濫用物質，結構類似安非他命類藥物，近年常以浴鹽（bath salts）的名義在網路上販售，亦是目前廣泛濫用於咖啡包的主要成分，施用後會產生欣快感、興奮、活動力增加、多話等類似吸安之反應。這些皆是新世代年輕族群間，尤其常在PUB、KTV、流行音樂季等活動催化下，快速流傳濫用之新興毒品，此次能夠在第一時間破獲此大型毒品工廠，對有效阻止大量愷他命、大麻及K2、浴鹽等新興毒品流入社會，極具重要意義。

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