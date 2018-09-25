男子背20公斤石頭溺斃 1枚指紋查出身分、原因

本月13日前鎮河發現一具浮屍時，死者背包內放大小不一的顆石頭。（記者方志賢翻攝）

2018-09-25 13:39

〔記者方志賢／高雄報導〕本月13日，一名身穿迷彩軍服的男子，被發現溺斃在高市前鎮河中，警消打撈溺者時，發現他背包裝滿大小不一的石頭，將石頭一一扔棄減輕重量，直剩1顆20公斤大石，才將遺體拉上岸，檢警從浮腫遺體採得1枚指紋比對查出身分，原來張姓男子生前為憂鬱症及僵直性脊椎炎所苦，不堪病痛折磨才尋死解脫。

警方表示，高市前鎮河日前發現一名男子漂浮在河面上，溺者身體無外傷、身體浮腫，但因找不到證件，且背包裡有多顆石頭，其中一顆是20公斤的石頭，一度懷疑有外力介入。但報請檢方相驗後，採得一枚指紋，查出死者是62歲張姓男子，他曾住在前鎮河畔君毅正勤國宅，警到張男住處查訪時，發現他已搬離，現與前妻住在新興區。

警方進一步聯繫張男的前妻，前妻才說出張男日前出門有留紙條說，「要去看看老朋友」，沒料卻回到以前住的社區投河輕生。

前妻告訴警方，張男有憂鬱症且罹患僵直性脊椎炎，長期受到病痛折磨。2人離婚後，前夫曾在國宅租屋獨居，直到1個多月前才退租搬來和她同住，她也沒料到前夫卻選擇輕生。

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溺斃者背著1顆20公斤大石頭，讓警消一度懷疑不單純，最後採到一枚指紋查出死者身份及死因。（記者方志賢翻攝）