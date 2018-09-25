竹市虐童案 警、社工駁消極：公佈處理流程

所長徐念陽在現場將孩子抱出協助送醫。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-09-25 13:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹虐童案發生後，生母友人在《爆料公社》上指警方和社工處理態度消極，上午新竹市警方和社會處召開記者會，並提供時序表與當天處置照片為證，指出整起案件從獲報後到完成安置，都是在爆料和媒體揭露之前，並沒有所謂態度不一等狀況，而且警方與社工當時都是去救援受虐兒，卻遭受誤解指責，基層也希望各界能夠還看清真相，不要以訛傳訛。

新竹市警局第二分局分局長林崇志說，22日下午2時07分接獲報案後，文華派出所員警在2時12分就立即抵達現場，並進行簡單蒐證，待男童清洗後，3時22分就將男童與哥哥2人帶到派出所保護安置，社工也在3時抵達文華派出所，並於3時32分開始製作筆錄。

林崇志說，因考量案件需驗傷，當天下午4時30分左右，男童就在警察和社工陪同下到台大醫院驗傷，晚上7時社工與媽媽及姑婆討論出孩童安置方式，並將男童與哥哥同時交給姑婆和媽媽照顧後離開派出所，當天晚間9時已完成所有卷證，且都是在隔日凌晨0時爆料前完成，並沒有所謂消極、爆料前後態度不一問題，強調「全都在爆料前就處理完畢！」警方也並沒有轉述生父對於孩子生理狀況的說詞。

林崇志呼籲，警方在處理兒少案件，都希望以兒童本身最佳利益為考量，因此保護孩童隱私，並確保他未來的成長不要受到公眾的注目或騷擾；警方希望低調處理和保障兒童隱私處理的作為，能夠貫徹到其他領域上，若網友聽到不實言論或有關於男童生父租屋處、住處、相片等資料，都希望不要再對當事人騷擾和關注；針對到男童父租屋處丟擲雞蛋的民眾，都已依《社維法》裁處，至於先前散播不實言論謠傳生父新住處吸引民眾圍觀，屋主也已對網友提出妨害名譽告訴。

新竹市社會處副處長魏幸雯說，社工當天3時就抵達派出所，但由於媽媽表示收入不穩定，又考量自己沒辦法照顧3個孩子，當天晚間社工與媽媽、姑婆討論後，當晚7時在爆料前，就在媽媽同意下，由媽媽與姑婆將兄弟倆先帶回安置，「當時兄弟倆都是一起評估並一起安置，也經由媽媽與姑婆討論同意，並沒有所謂交還生父的問題，以及不安置的問題」，且後續社會處也會再研商長期安置計畫，包括利用寄養家庭的方式去處理。

魏幸雯說，今年6月20日生母去電詢問社工想探視孩子但遭到拒絕，當天通報主要是探視權的問題，並非提到哥哥遭虐待；且社工在7月4日前往探視，發現孩子沒有問題、都受到妥善照顧，也有照片為證。社會處針對男童爸爸跟同居人涉嫌虐童案會獨立提出告訴，並採取法律行動剝奪父親親權和監護權，後續也會協助生母取得監護權，並研商長期安置計畫，包括利用寄養家庭等方式處理。

市府前社會處長陳雪慧也再次呼籲中央政府能夠主導盡快修法，對虐童者的刑責適度調整，希望社會上還有一些法律能真正確保「小孩是無辜的」。

警方與社工處置案件時序表

9/22 14時07分：派出所接獲報案

9/22 14時12分：警方抵達現場，並進行簡單蒐證，帶男童清洗

9/22 15時00分：社工抵達文華派出所

9/22 15時22分：將男童與哥哥兄弟倆帶到派出所保護安置

9/22 15時32分：開始製作筆錄。

9/22 16時30分：男童就在警察和社工陪同下到台大醫院驗傷

9/22 19時00分：社工與媽媽及姑婆討論出孩童安置方式，並將男童與哥哥同時交給姑婆和媽媽照顧、離開派出所。

9/22 21時00分：已完成所有卷證

9/23 00時15分：母親友人透過《爆料公社》上PO文