國內最大毒工廠起獲5噸毒品 赫見「變種」K他命

對於南部檢調警緝毒團隊破獲國內治安史上最大規模製毒案，法務部長蔡清祥表示肯定，並期許再接再厲遏止毒品危害國人。（記者黃建華攝）

2018-09-25 13:30

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局高雄市調查處今天宣布破獲國內治安史上最大規模的製毒工廠，檢調警於嘉義、台南交界一處廢土棄置場起獲5噸多重的K他命成品、半成品與10公斤之大麻花磚、15公斤「合成大麻」及30公斤氯乙基卡西酮，市值約新台幣6億7千萬元，逮捕製毒師傅林某、黃某及凃某等共5人，除黃姓警衛外，4嫌遭聲押獲准；這也是國內查獲首宗以歐洲新興毒品原料「類K他命（尚未被管制）」為原料的還原製毒案！

法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠今上午特別南下出席破案記者會，表揚破案有功緝毒人員。

專案小組是在今年8月10日在台南市白河區與嘉義縣水上鄉交界處一偏僻棄棄土場，破獲這宗國內治安史上最大宗K他命製毒工廠，為了向上溯源查出幕後金主等共犯，封鎖消息直到今天上午才召開破案記者會。

調查局是在今年5月接獲海關通報，發現30歲的吳姓男子以紙漿原料聚丙烯酸為名，從中國進口5大箱共約120公斤的化學原料來台，經試劑檢驗發現有K他命毒品反應，送交調查局鑑識科學處檢驗，赫見是前年在歐洲首度被合成，尚未被聯合國或任何國家列為管制的化學原料K他命「變種」－N甲酸叔丁基酯去甲基K他命（類K他命，化學分子式為C17H22CINO3）。

由於類K他命的迷幻效果與K他命（化學分子式為C13H16ClNO）相近，屬同一化學家族，可用簡單製程還原成K他命，遂指示高雄市調查處主導成立專案小組擴大偵辦，經監控吳嫌，7月初確認集團主嫌林其郁（32歲、有槍砲、組織犯罪前科），涉嫌化整為零利用國際航空快遞，自中國進口該「類K他命」製毒原料並採購相關製毒設備來台，且與製毒師傅黃昱偉（36歲、強盜前科）、凃進富（44歲、竊盜前科）聯繫，並邀集某環保公司棄土場負責人黃國賢（59歲、廢清法前科），提供位於嘉義水上及台南白河交界三不管地帶之偏僻棄土場房舍作為製毒處所，傅日夜趕工製毒。

專案組選在附近600公尺的火葬場、靈骨塔佯裝祭祖民眾暗中以空拍機監控蒐證一個多月，8月10日收網搜捕，一舉搗破該製毒工廠，並逮捕林某等5人，查扣K他命成品、半成品合計5268公斤，該製毒工廠內，擁有自中國引入製造K他命毒品3種主要製程的機具設備。

高雄市調處主任連震宗表示，將報請法務部毒品審議委員會，建請將「類K他命-N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命（化學分子式為C17H22CINO3）」列管為第四級毒品-毒品先驅原料。避免製毒集團繼續鑽營法令漏洞製毒，戕害國人健康。

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