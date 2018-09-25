換車牌連偷2家娃娃機店 「蛋黃哥」搶眼露餡

2018-09-25 14:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區北平路一家娃娃機店，本月初被小偷持萬用鑰匙竊取機台零錢，竊賊得手後食髓知味，再跑到逢甲商圈另一家娃娃機店，用同樣手法行竊，沒想到兩家店都是由同一位老闆經營，警方從監視器中發現，小偷使用的機車，懸掛的是失竊車牌，但竊賊頭上的安全帽，卻有搶眼的「蛋黃哥」圖案，員警依據這項特徵，調閱小偷行經路段近百支的監視器，終於追到這名狡猾的小偷，是31歲的何姓男子，他宣稱為了還債鋌而走險，警方依竊盜罪嫌函送法辦。

中市警局第二分局立人派出所本月3日接獲報案，指稱北區北平路一家娃娃機店，機台於本月2日晚間，被竊取零錢約5000元，且另一家位於西屯區逢甲的夾娃娃店，也於翌日（3日），被竊賊同樣的手法竊走1萬5000元，警方受理後調閱監視器，發現是一名頭戴「蛋黃哥」安全帽的男子所為。

警方發現，這名戴「蛋黃哥」安全帽的竊賊，先於第一家夾娃娃店，持萬用鑰匙竊取機台內的零錢，得手後騎乘機車往西屯區方向離去，再用相同手法竊取第二家（逢甲大學附近）店內的零錢，警方發現這名竊賊騎乘的機車，掛的是失竊車牌，還刻意繞路鑽巷，企圖增加警方追查難度。

警方不是省油的燈，立即擴大調閱範圍，依「蛋黃哥」安全帽的特徵，過濾上百支路口監視器，終於在大肚區調閱追查到竊賊機車真正的車牌號碼，據此查出身分，是31歲的何姓男子，他宣稱欠債，債主追討債務，才會竊取路邊機車車牌，掛上自己的機車，再跑到娃娃機店行竊，原以為換車牌，能神不知鬼不覺躲避警方查緝，但警方鍥而不捨追查，一次破獲3起竊盜（含竊取機車車牌），依竊盜罪嫌法辦。