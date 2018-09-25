吸金37億烤肉被逮 「台灣巴菲特」解送新北檢歸案

億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶涉嫌吸金37億元遭通緝，昨中秋節在女友位於台南的豪宅烤肉被逮，今解送新北地檢署歸案。（記者陳慰慈攝）

2018-09-25 13:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶被控吸金，去年在檢調搜索時逃逸，昨中秋節在女友位於台南的豪宅烤肉被逮，今上午近12時解送新北地檢署歸案，被問到「有沒有話想對被害人說？」戴著口罩的周不發一語。

調查局台北市調查處幹員接獲線報，掌握周瑞慶行蹤，發現他藏身在台南林森路上豪宅「耘非凡」，因隱密性高，該豪宅曾傳出前總統千金陳幸妤也來看過屋，如今每戶至少要價6000萬元。

調查局幹員利用周瑞慶與女友在豪宅烤肉時防備鬆懈，順利將其逮捕，據悉，為避免行蹤被發現，周出入女友豪宅家都戴帽子遮掩，就連昨中秋烤肉也不例外，被逮時周一臉驚慌失措，完全沒料想到行蹤被掌握。

周瑞慶涉嫌以老鼠會、互助會、集點換商品及月領2％顧問費等手法，2年吸金37億元，新北地檢署去年4月依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟、秘書長吳並修、總經理文智和、副總經理沈芳如等11人，並對周瑞慶發布通緝。

法院已依違反銀行法，判億圓富公司罰金4億8千萬元，人頭負責人、董事等，被判刑1年9月至3年8月不等徒刑，主要成員如吳松麟等人仍在審理中。