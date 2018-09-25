學神農？水電工賣中國壯陽藥 自爆體驗催情水無效

2018-09-25 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業、賣中國壯陽藥1年多賺171萬元的吳姓水電工，被中打查獲後宣稱，他賣的壯陽藥，都親自或找人體驗試用過，其中，男用壯陽藥物「沒問題」，不過，女用的催情水、快感增強凝霜等藥物「沒有效果」，更有趣的是，他體驗之後，還自己撰寫廣告文案，包括使用方式與簡單體驗心得，不過，他雖宣稱「沒問題」，但警方委託衛生單位化驗，卻化驗出管制的外科麻醉劑或口腔止痛藥等成分。

以知名的「印度神油」為例，中市衛生局就化驗出三種麻醉藥物，包括Benzocaine（苯佐卡因），是口腔止痛藥，此藥在美國有不良反映紀錄，包括引起變性血紅素血症（methemoglobinemia）；Procaine（普魯卡因），這是1905年就問世的局部麻醉藥，使用相當廣泛，主要用於抒解肌肉疼痛或牙科手術中；Tetracaine（鐵他堪因），是用於眼睛，鼻子或喉嚨的局部麻醉劑。

吳男被查獲時宣稱，他販售的14種壯陽藥或女用催情劑，他都曾體驗過，或找人使用過，其中，男用壯陽藥「沒問題」，但女用催情水、女性快感增強凝霜等女用藥物，卻都沒有效果。

警方還發現，他在個大網路張貼的廣告，不只是單純的產品介紹，還有自己撰寫的使用方式，以及簡單的產品比較與使用心得，例如宣稱有增大效果的藥膏，塗抹後會有30秒的涼快感覺，之後再發熱，「10分鐘後吸收」，顯示吳男雖僅高中畢業，從事水電工作，但改行賣壯陽偽藥後，努力打造自己的專業形象。