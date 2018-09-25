按讚、分享廣告賺錢？ 壹諾廣告負責人涉吸金1.5億被訴

2018-09-25 12:36

〔記者錢利忠／台北報導〕壹諾廣告行銷公司創辦人郭俊祥、負責人倪若溦，以及該公司職員王達祥，被控謊稱與上市櫃公司結盟，以點擊及分享臉書廣告為餌，利用老鼠會一個拉一個的模式，招攬超過7000名會員進行多層次傳銷，短短1年吸金就超過1.5億元；台北地檢署今依詐欺、違反多層次傳銷管理辦法等罪，起訴壹諾廣告及郭俊祥等3人。

檢方獲報，壹諾廣告成立於2014年6月，該公司涉嫌對外謊稱，與包括電影「艋舺」的製片公司、統一超商、OK超商、漢堡王、全聯及85度C等多家知名公司有廣告業務往來，只要會員按讚及分享廣告的次數達到每日額度後，就可以獲得獎金。

檢方調查，壹諾廣告以點擊按讚可領獎金作為招攬會員的話術，向每名入會者收取會費2萬9800元，聲稱會員可享5種終身動態獎勵，包括入會1年就可拿到廣告分紅並回本，還能額外賺取1萬1000元廣告利潤，吸引超過7000人繳錢入會。

入會者起先確實能拿到獎金，到自2016年12月開始，該公司財務出現困境，無法如期發出獎金，會員不滿被騙組成自救會並向公平會檢舉，該公司因而被公平會以違反多層次傳銷為由裁罰400萬元，全案移送檢調查辦。

檢方查出，壹諾廣告發給會員的獎金，實際上是拿其他會員的入會費來支付，1年來至少已發出獎金1.5億元，涉嫌吸金的案情曝光後，倪若溦自知難逃法網，先向檢調自首，而後郭俊祥到案後也認罪，只有職員王達祥否認涉案；檢方考量郭俊祥、倪若溦2人已交代吸金手法，認定罪證明確。