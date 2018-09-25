配合郵務士送郵包查探 中警查獲外籍人士種大麻

加拿大籍男子在東勢區住處自家種大麻被查獲（記者楊政郡翻攝）

2018-09-25 11:51

［記者楊政郡／台中報導］台中市警察局執行安居專案，連連奏捷，偵察隊員扮成郵務士上門送郵包，查獲外籍人士藍明德（化名）涉嫌種大麻，在其東勢區住處查獲植株4株、大麻種子27顆、大麻花捲菸1支，還查獲多名販賣1、2、3級各類毒品者，陸續移送地檢署偵辦。

警方指出，偵查隊與繼中所獲報在東勢區有外籍人士種大麻，特別協調郵務士協助，進入屋內查探，查獲藍明德（加拿大籍、68歲）住處，查扣大麻植株4株、大麻種子27顆、大麻花捲菸1支、及工具一批，查扣毒咖啡17.7公克，同時查獲馬丁（化名，19歲，傳教士）運輸走私含有第二級毒品安非他命膠囊1罐（70顆膠囊內含安非他命毒品，由美國寄到台灣郵寄，被海關查獲），陸續移送法辦。

偵查隊又在彰化市中山路某汽車旅館，查獲之前衝撞警車逃逸的蔡姓女毒販（33歲），現場查獲一級毒品海洛英3包（約2.58公克）、二級毒品安非他命6包（約4.73公克）、分裝袋、吸食器等證物。

偵查隊又與民權所蒐集大樓販賣毒品情資，以守株待兔方式查獲購毒藥腳4人，向上追朔查獲販毒藥頭2名，查扣二級毒品安非他命187.04公克、二級毒品搖頭丸42顆、新興毒品66顆、三級毒品K他命1.7公克、現金5萬7000元，楊、康等2嫌以販賣毒品罪移送法辦。

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加拿大籍男子在東勢區自家種大麻（記者楊政郡翻攝）