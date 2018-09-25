把妻當雞殺害分屍 狠夫被起訴求處最嚴厲之刑

2018-09-25 11:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕發生於今年5月間、桃園市駭人聽聞的老翁殺妻、分屍案，桃園地檢署檢察官歷經4個月調查，今偵查終結依家暴殺人罪嫌起訴67歲老翁陳登科，檢方在起訴書中痛斥陳翁將妻子分屍後企圖以石灰粉掩蓋屍臭味，手段兇殘、思慮細密令人髮指，不顧夫妻近20年的情分，僅因財產爭執就狠下毒手，在妻子無心跳後仍能持刀砍剁，泯滅人性、令人驚駭，至今也未見悔悟之心，建請法官求處最嚴厲之刑。陳翁目前羈押桃園看守所，偵結後移審桃園地院。

陳翁與簡姓妻子於1987年結婚，育有1子1女，2016年4月間兩人離婚，同年8月又登記結婚，但兩人未同住。起訴指出，今年5月25日早上10點多，陳翁打電話要妻子到他桃園區住處，由於兩人之前曾約定離婚、房產各一半，陳翁要求妻子履行約定，但妻子認為兩人又登記結婚，先前的約定並不算數，陳翁聞訊頓時暴怒，到廚房拿出鐵鎚及菜刀，朝妻子頭部敲擊、砍殺，另以手摀住妻子口鼻，眼睜睜看著她失血過多身亡。

起訴指出，陳翁確認妻子無心跳後，冷血將屍體拖到浴室、脫去她全身衣物，由於先前陳翁曾從事養雞、屠雞工作，直接持菜刀將妻子肢解成上肢、下肢、上下軀幹、頭7大塊，裝在麻布袋、塑膠袋及塑膠整理箱後，分別藏匿在住處房間及倉庫，又因先前養雞經驗，陳翁在屍體上舖灑石灰粉，避免臭味散出，另將內臟取出放入冰箱。

起訴指出，陳翁女兒因連絡不上媽媽，到爸爸住處查看，驚見浴室卻滿是鮮血，鐵鎚、菜刀散落，她詢問爸爸發生何事，陳翁淡定、騙女兒說，他自己剛剛在浴室自戕，妻子早就先行離開了，陳翁女兒半信半疑離去，隔天陳翁因跌倒撞到頭，打電話給女兒佯稱他又自戕，要女兒幫他叫救護車。

起訴指出，陳翁女兒趁著爸爸到醫院就醫，她在住處四處搜尋，發現2樓爸爸房間內的床墊立起，後面藏著麻布袋，她按壓袋子感覺柔軟，心裡毛毛、感覺不對，不敢自行打開查看，將袋子提往附近桃園警分局龍安派出所，在警方陪同下開袋，赫見媽媽的頭顱，警方另在陳翁住處找到其他屍塊，火速調閱監視器證明簡婦進入丈夫住處後就沒再出來，期間也只有陳翁一人在家，陳翁被帶到派出所一度否認犯行，後來才坦承殺妻分屍。