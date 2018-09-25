猥褻2女童避談犯案動機 漂漂河之狼：我錯了

2018-09-25 11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市洛德城堡水上樂園內的漂漂河，上月發生2名女童遭色狼猥褻的事件，檢警根據悠遊卡消費紀錄，循線逮補剛滿18歲的男子潘敬一到案，檢察官庭訊時多次質問他為何犯案，但他始終避談犯案動機，嘴裡不斷重複說：「我錯了！」台北地檢署考量他已認罪，且2名被害女童仍未滿14歲，今依可處7年以上徒刑的2個加重強制猥褻罪將他起訴。

潘嫌落網後被羈押至今，全案於今天起訴後，在押的潘男將於明日移審台北地院。檢警調查，潘男常在臉書上張貼各種名貴的鋼琴照片，高中剛畢業的他，備取多所國立大學音樂學系，但他疑似與家人疏離，獨自在外租屋，針對他竟犯下猥褻女童的案件，家人也感到意外。

起訴書指出，今年8月12日下午5點59分，潘男首次在洛德城堡水上樂園內的漂漂河犯案，他見使用游泳圈的女童在他前方戲水，竟尾隨女童至陰暗處，在漂漂河橋下的山洞裡，伺機指侵落單的戲水女童。

檢方調查，潘嫌先以手摀住女童嘴巴，再伸手進女童的泳褲內，強行撫摸女童下體；兩個星期他後食髓知味，於8月28日下午3點57分，又以相同手法在同一處對另名女童下手；直到女童向父母告狀，有家長在臉書社團上提醒家長注意，此案才曝光。

據悉，潘嫌的家境並不優渥，他庭訊時指出，先前除了向父母拿錢修眼鏡，不記得再前一次是何時與父母見面；檢方以他與家人極少聯繫，父母對其約束力薄弱，有逃亡及反覆實施之虞等理由，向法院聲請羈押；法官認為潘嫌在公共場所連續隨機猥褻女童，嚴重危害社會治安，准許羈押。