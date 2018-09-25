咖啡廳喬債 剛坐下就先砍對方1刀 60歲保全還跟警方對峙

簡姓男子扶著脖子上的傷口，到急診室內縫合（記者吳昇儒攝）

2018-09-25 11:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子秦九生因與簡姓男子有債務糾紛，雙方約於5月28日下午在基隆市中正公園旁咖啡廳內協商債務。雙方才剛坐下來，秦男就從背包內拿出預藏的西瓜刀朝簡男頸部砍去，當場濺血。秦男犯後一度與警方對峙，最後在警方勸說下，棄械投案。基隆地方法院審理後，認為秦男砍殺簡男頸部要害，已觸犯殺人未遂罪，判處他有期徒刑2年半。

檢警調查，60歲的秦男從事保全業，與被害人有數十萬元的債務糾紛，38歲簡男要求秦男歸還多次未果，雙方決定約在咖啡廳內協調如何處理債務。

簡男帶著陳姓友人一起前往，3人才剛坐在椅子上，秦男就站起來打開背包，拿出預藏的西瓜刀朝簡男的脖子砍殺過去，簡男趕緊伸手將刀攔住；秦男再拿出背包內的水果刀，向陳男胸口刺去一刀，所幸陳男及時閃避，只傷到皮肉。

簡、陳二人趕緊逃離咖啡廳，邊逃邊將椅子砸向秦男，店家見狀立刻報警，而秦男一個人留在咖啡廳內情緒失控，一手拿水果刀抵著自己胸口，另一手拿刀與警方對峙，揚言自殺。

處理警員見狀，順勢安撫情緒，最後秦男躲進咖啡廳吧檯內，主動交出手上兩把刀，並在警方戒護下到醫院包紮手上刀傷。

受傷的簡男送醫檢視傷勢，在頸部有13公分刀傷，而陳男胸口有3公分刀傷，經包紮縫合已無大礙。

基隆地方法院審理後，認為秦男朝簡男的要害砍殺，有殺人犯意，已觸犯殺人未遂罪，判處他有期徒刑2年6月，犯案用的兩把刀械沒入。