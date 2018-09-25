323辯結》一審判有罪許哲榕：相關運動代表台灣人反對中國壓迫

司改會陪同「三二三」案被告召開記者會（記者溫于德攝）

2018-09-25 11:34

〔記者溫于德／台北報導〕高院審理「學運三二三佔領行政院案」預期今將辯論終結，被告魏揚等人在司改會陪同下，庭前召開記者會呼籲法官判決無罪，至於同案一審被判有罪的被告許哲榕也在記者會上表示，「三一八」相關運動絕非僅是程序正義問題，同時代表台灣人反對中國壓迫與併吞的野心，更重要的是，同時反對中國向台灣利益輸送，「盼每位台灣人能在最後終於有自己的國家。」

司改會在記者會後也藉由新聞稿提到，「三二三」當事人與律師團期待高院法官參考「三一八」判決，尊重憲法保障的言論自由與集會遊行自由，遏止檢警動輒以刑法追訴人民的作為而為無罪判決；此外，司法持續追訴四年前參與佔領行動的民眾，卻始終無法查明當日下手施暴的員警，也不釐清各層級指揮官的責任，作為輕重失衡情況下，難以使人信服。

新聞稿同時強調，很遺憾見到國家花費大量時間與訴訟資源、追究參與「三二三」的學生或民眾，另一方面卻輕輕放下當時施暴的員警，當晚因此導致近百人受傷，卻沒有人需負起相應的責任，非但找不到施暴員警，指揮官也未被懲處。

司改會最後說，「三二三」所衍發的問題均考驗當前政府對於國家暴力的反省能力，以及司法能不能作為政府失職的最後一道防線，期許國家能確實的追究失職的員警，並落實警察教育，避免類似的事件再次發生。

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