最少賺3倍！水電工賣中國壯陽藥 年賺百萬買房買BMW

2018-09-25 11:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業、年收入僅約30萬元的台中市吳姓水電工，去年5月從淘寶進口中國壯陽禁藥，在台灣各大網路販售，賺取10倍至3倍的暴利，短短1年多時間，就賺了171萬餘元，他興奮得在沙鹿區買房子，還買了一輛BMW325i「新古車」代步，卻於本月20日被中打查扣市價134萬餘元的偽劣禁藥（成本約30多萬元），其中，知名的「印度神油」，還被衛生局化驗出有3種牙科、口腔等外科麻醉劑成分，全案依詐欺罪與違反藥事法法辦。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊中部打擊犯罪中心調查，有人持賣壯陽藥的網站擷圖，寫信到台中地檢署詢問是否合法藥物，檢方於數月前交中打調查，中打發現每月僅有2萬餘元至3萬元收入的吳姓水電工，在台灣各大網站平台中肆意販售壯陽藥，本月20日搜索他新購的住處，查扣14種偽劣禁藥，總計1500罐（盒），市價達134萬餘元。

吳男宣稱，他偶爾從事網拍，賣開瓶器、杯子等「生活小物」，去年無意間發現，賣壯陽藥暴利甚鉅，遂改行賣假藥，藥物則是委託國外的朋友寄進來給他，不過，警方從帳冊中發現，藥物是透過淘寶，向中國購入，且成本僅約1成至3成，例如知名的「印度神油」，他一瓶賣800元，成本僅約200元，由上述市價134萬餘元的藥物，實際成本僅30多萬元。

吳男賣壯陽藥不到1年半，獲利已有171萬餘元，他早已不當水電工，還貸款買了100多萬元的二手「新古車」，還在沙鹿區買房子，雖然還在繳貸款，但他認為用這種賺錢的速度，不用幾年就能繳清，警方依詐欺罪與違反藥事法法辦，但因他坦承犯行，檢方裁定交保候傳。

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