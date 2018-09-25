電信詐欺升為組織犯罪 檢：10年徒刑併科1億元

電信詐欺集團已提升至組織犯罪層級論罪。（資料照。記者朱沛雄攝）

2018-09-25 09:38

〔記者吳政峰／台北報導〕近來有關電信詐欺的判決，可發現不少法官援引的法條，已從詐欺罪改為組織犯罪條例，橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒指出，這是因為今年修正的組織犯罪條例，鬆綁了成罪要件，具體回應社會對嚴懲這類罪犯的期待。

徐弘儒表示，組織犯罪條例過去所定義的犯罪組織，要有「集團性」、「常習性」及「脅迫性或暴力性」，但因「內部管理結構」、「常習性」等要件嚴苛，舉證不易，實務上院檢運用本條例不僅多為無罪犯罪，甚至起訴率偏低，最多僅能依個別行為所犯的罪加以追訴，使得法律形同具文而無法落實條例之立法目的。

徐弘儒說，經過去年及今年兩次修法後，現行法所謂犯罪組織，僅須3人以上，以實施特定犯罪，所組成具有持續性或牟利性的有結構性組織，就已足夠。

法規修正後，組織犯罪已不限於脅迫性或暴力性活動，以近年來主要的犯罪類型如「電信機房詐騙」、「暴力討債」、「毒品、槍枝製造販賣」、「營建土方重大公共工程或都更」、「公司經營權爭奪」、「運動網路簽賭」、「應召集團特種行業」、「人口販運」、甚至只要3人以上犯最重本刑5年以上之罪，均有可能觸犯本條例。

徐弘儒強調，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，可重判3年至10年有期徒刑，且併科1億元以下罰金；參與組織或資助犯罪組織者，可處6月以上5年以下徒刑，併科1000萬元以下罰金，並應於強制工作。又犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，更可防止所謂「黑道漂白」。

徐弘儒透過台灣司法人權進步協會指出，組織犯罪條例修法後已成為打擊不法犯罪組織的強力武器，呼籲民眾「歹路不可行」，尤其是涉世未深的學子，切勿因同儕壓力，懵懂無知而參與幫派活動、犯罪組織，最後觸犯法律刑責，付出慘痛的代價，讓父母家人傷心難過而悔不當初。