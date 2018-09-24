9/24 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-09-24 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月24日）開獎的第107000077期威力彩、第107000133期雙贏彩，以及第107000229期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000077期威力彩中獎號碼為「06、07、09、22、28、33，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共78注中獎，每注可得2萬元；伍獎共386注中獎，每注可得4000元；陸獎共2809注中獎，每注可得800元；柒獎共4884注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5717注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬6067注中獎，每注可得100元；普獎共5萬5334注中獎，每注可得100元。

第107000077期38樂合彩中獎號碼為「06、07、09、22、28、33」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共96注中獎，每注可得5750元；二合共2137注中獎，每注可得750元。

第107000133期雙贏彩中獎號碼為「02、05、08、09、11、13、14、15、16、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共533注中獎，每注可得500元；肆獎共6822注中獎，每注可得100元。

第107000229期今彩539中獎號碼為「09、21、22、28、38」，頭獎摃龜；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5209注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬269注中獎，每注可得50元。

第107000229期39樂合彩中獎號碼為「09、21、22、28、38」，頭獎摃龜；三合共63注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4120注中獎，每注可得1125元。

第107000229期3星彩中獎號碼為「860」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000229期4星彩中獎號碼為「7404」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」