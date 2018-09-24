軟爛男不工作看劇懷疑妻外遇 養家妻受不了訴離獲准

2018-09-24 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中有位林姓男子因為工作不穩定，家中經濟全是由擔任全職看護的陳姓妻子支撐，結果當妻子終於得以返家休息時，還要被林男以髒話辱罵，甚至還懷疑妻子讓他戴綠帽，以八點檔的情節暗諷妻子「討客兄」；忍無可忍的妻子最後離家出走並向法院訴請離婚，最後經台中地方法院判准2人離婚，並由林男負擔訴訟費用。

綜合媒體報導，林男與陳女結褵至今已25年，兩人育有1子1女，陳女向法官控訴，丈夫婚後長期以髒話、「討客兄」等不堪入目之字眼辱罵她，最後因為不勘精神折磨，陳女在2016年10月25日離家遷回娘家居住，雙方分居已超過1年半，難以繼續維持與回復婚姻之希望，因此決定訴請離婚。

兩人的女兒出庭作證稱，家中經濟不好，使媽媽必須長期在外工作，但爸爸認為久住在外有外遇，使兩人動不動就一言不合發生爭吵，先前也曾發生在看八點檔，當劇情演到外遇的情節時，爸爸就會對著電視罵髒話，然後眼神還會瞄向媽媽，想暗示媽媽外遇，感覺很差；兒子也作證稱，媽媽因為擔任全職看護所以排班不穩定，有時1週或2個月才返家一次，過去也發生過跟爸爸看八點檔，演到外遇情節時，還會問他「你女朋友會不會也這樣」，讓他覺得是在暗罵媽媽。

而林男出庭時表示不同意離婚，稱財產都沒有分給他，之後要如何生活？而且林男也否認與妻子分居，還稱妻子都不常在家，要如何常辱罵妻子？更辯稱雙方沒有發生過肢體衝突，是兒女誤解等等；不過法官審理後認為，林男婚後常辱罵妻子，致使對方無法忍受返回娘家居住，分居已1年多，期間2人也已形成陌路，對彼此生活情況完全不了解，夫妻之名早已名存實亡，因此判准2人離婚。