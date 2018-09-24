不滿鄰居烤肉放沖天炮活活打死人 3醉漢遭聲請羈押

2018-09-24 23:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市34歲男子王世昌，23日晚間因烤肉施放沖天炮助興，疑似火花噴濺到人且聲響嚇到孩子，引發隔壁同在烤肉的34歲鄰居施振吉、32歲施侑鈞兄弟檔及35歲男子陳德勛不滿，勸阻一次不成，第二次再出面，雙方酒後爆發激烈口角，3人一怒之竟聯手將王男打死，桃園地檢署檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押。

中秋烤肉卻釀成人命！以搭鐵皮屋為業的34歲男子王世昌，23日晚上9點多和游姓老闆、老闆24歲游姓兒子及另名友人共4人，聚集在桃園市桃園區鹽務街公司兼宿舍的鐵皮屋前烤肉，王男放起沖天炮助興，由於火花噴濺到人且聲響嚇到孩子，引發隔壁同在烤肉的34歲鄰居施振吉、32歲施侑鈞兄弟檔及35歲男子陳德勛不滿，勸阻一次不成，第二次再出面，雙方酒後爆發激烈口角，3人一怒之下竟聯手將王男打死。

警方獲報後先將施暴的施姓兄弟檔逮捕到案，調查後發現趁隙脫逃的陳男也涉嫌出手，今天上午10點多在桃園區福元路、民富八街口，逮捕喝茫、在車內呼呼大睡的陳男，3人到案都坦承犯行，訊後被依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，施姓兄弟檔是小型工程包商，和住在公司宿舍的死者王男是鄰居，住處相隔不到20公尺，23日晚間雙方各自邀請朋友前來烤肉，王男不時施放沖天炮，火花不慎噴到施男一方，還驚嚇到兄弟檔2名3歲及5歲的年幼外甥，施男等人兩度上前勸阻，王男不聽仍持續施放，加上雙方都有喝酒，因此爆發激烈口角，施男等3人暴怒直接朝王男出拳、踹腳，打到他連滾帶爬還不肯罷手，雙方友人見狀趕緊上前企圖將人拉開未果，過程中24歲游男也受到輕微擦傷。

王男被打到右眼腫脹、流鼻血，失去意識趴在地上，警方獲報趕赴現場並通報消防人員，將奄奄一息的王男送往桃園榮民醫院急救，王男於今天凌晨因傷重宣告不治，檢察官今天會同法醫相驗，初判死因為腹內出血，確切死因仍待明天解剖釐清。

王男姐姐哭訴，弟弟未婚、獨自從嘉義北上工作，與施男等人無冤無仇卻遭痛毆，一行人幾乎是往死裡打，希望檢警幫忙弟弟討回公道。

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