兒子疑遭前妻同居人毆打 他怒：這社會病了

2018-09-24 21:06

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子和楊姓妻子離婚後，3歲兒子由前妻照料，23日他帶兒子回家烤肉，洗澡時發現兒子屁股及腿部有新舊傷痕，懷疑孩子慘遭妻子同居人毒手而報警，豐原分局馬岡派出所獲報，趕到楊女住家，將楊女及男童帶回派出所訊問，楊女及男童皆表示，是因男童不乖，楊女才打他；社會局表示，明天將派社工進一步訪視了解。

陳男的朋友今天在臉書黑色豪門企業po文指出，陳男於23日好不容易從前妻手上接出兒子回家烤肉，小孩玩累了洗澡，卻發現小孩下半身布滿新舊傷痕，擔心是前妻同居人打的，並質疑「這社會病了」。

社會局表示，陳男事後有帶孩子到醫院驗傷，並打113報案；豐原分局馬岡派出所接獲通報，23日晚上即到陳男的楊姓前妻住家，將楊女及男童帶回派出所隔離詢問。

馬岡所指出，楊女供稱因男童不乖才會打他；男童也表示因不乖才被媽媽打，因男童

無立即性危險，訊後即交由楊女帶回照顧。

台中市家暴中心主任侯淑茹表示，警方初步認定並非虐童，加上男童沒有緊急人身安全疑慮，僅以書面通知，並未通知社工介入安置，社會局將於明天派社工前往楊女住家訪視，以了解主要照顧者及被照顧者的狀況，再決定是否有介入安置的必要。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆