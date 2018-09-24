鄰居擅自砍掉別人家近百年老樹 地主氣炸怒告

2018-09-24 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕可以擅自砍掉別人土地的樹？彰化花壇一處私人土地上有顆樹齡近百年的老龍眼樹，但這棵老樹竟被鄰近的地主向當地村長申請砍樹，最後村長聯絡清潔隊在今年7月將這棵老樹砍除；結果老龍眼樹所在的私有地主發現後氣炸，怒批事前完全沒被告知，決定向申請砍樹的地主、村長與負責砍樹的清潔隊長提告毀損、竊盜罪，全案近日函送彰化地檢署偵辦。

《蘋果日報》報導，70餘歲的高姓婦女指控，這棵老龍眼樹長在私人土地，是父親留下的傳家寶，自她幼時起已屹立近百年，約有2層樓高，但在2018年7月時竟遭村長、在附近要蓋房子的陳姓地主夥同清潔隊員砍除老樹，而高婦在事前卻毫無所悉，直到她返回娘家後才發現，她痛批「這棵樹不是路樹，不是長在國有地，是長在我家土地的樹！」。

中庄村長李樹林表示，陳姓地主申請修剪樹木時，有請他要與土地所有人溝通好，之後經4、5次確認後，陳男都說已確認，才會向清潔隊提出申請；陳姓地主稱，他事先有取得高婦口頭同意，認為應是雙方誤會所致，而且事後協調時，他也願意賠一棵樹或是先在原地搭建工寮讓老人乘涼，但高婦要求100萬的賠償金，最後協調破局才被對方提告。

而高婦反駁，之前在2、3年前陳姓地主是有問過可否修剪樹木，她只回答若是樹木長過界，就同意修剪；但這次是完全沒有在事前告知，就直接把樹給砍了；而對方協調時原本答應搭工寮給老人乘涼，但她怕之後對方會占地使用所以拒絕，且當時協調人員曾分享砍樹索賠的案例，索賠100萬獲賠30萬，因此在第2次調時才會提出100萬元，但對方只願賠30萬元因此破局，因此才會提告。