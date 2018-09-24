因為前任車主把車牌移左邊挨罰 愛車淪廢鐵

2018-09-24 19:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子購買一輛中古車，今年3月行經苗栗縣時，被苗栗警方發現前方車牌位置不在中間，而是移到左側，開出5400元罰單並吊銷汽車牌照，這輛車淪為沒有牌照、不能上路的廢鐵，王男提起行政訴訟，宣稱他購車時，牌照就在左側，是前車主改變牌照位置，且不影響辨識，台中地方法院卻認為，這輛車已改裝，車牌尾碼「「7」，因改變位置，導致光線折線而難以清楚辨識，判決車主敗訴。

判決書指出，王男今年3月3日中午，駕駛汽車行經苗栗縣苗62線道路，被苗栗大湖警分局員警查獲「不依指定位置懸掛車牌」，依道路交通管理處罰條例，開罰5400元並吊銷汽車牌照。

王男提起行政訴訟，聲明撤銷處分，他宣稱買車時，車牌懸掛位置就在左邊，是前任車主改裝，理由是此車為渦輪引擎，溫度偏高，加裝散熱器在汽車引擎室中間位置，車牌為此左移，才不會阻礙氣流影響散熱，每半年驗車都通過，他強調，改變車牌位置，不是想隱蔽車牌，讓警方難以取締違規。

台中地院認為，王男的汽車牌照位置，位於前方左側保險桿上、左前大燈下方，靠近左側車身處，保險桿不是原廠配件，而是改裝的「空力套件」，王男雖提出汽車正面照片3張，主張不會影響車牌辨識，但警方照片卻顯示，車牌尾碼「7」，因光線折射而模糊難以辨識。

法官強調，汽車行進時，速度與光線折射等因素，會影響車牌辨識，員警值勤時，也都站在路旁，亦即汽車右側旁，不是站在汽車的正前方，驗車會通過之因，可能是汽車驗車時靜止，此車的車牌位於左側，如於高速行駛時瞬間違規，員警恐無法正確判讀車號為何，甚而肇事逃逸時，路人也無法清楚辨識車牌，判決王男敗訴，可再上訴。