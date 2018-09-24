休旅車跨槽化線硬切嚇壞後方駕駛 網友怒批行動凶器

2018-09-24 18:24

〔記者佟振國／南投報導〕又見恐怖三寶！有民眾昨天行經國道6號準備下愛蘭交流道，1輛白色休旅車卻突然從外側車道直接跨越槽化線硬切下逼近，嚇得他緊急煞車閃避，也令同車的家人驚聲尖叫，嚇出一身冷汗的他今將畫面PO網，直呼「差點被三寶擊落」，有網友怒批又是「行動凶器」出來害人，也有人截取違規車號畫面，認為一定要檢舉，讓如此開車的駕駛學到教訓。

網友Kevin YU今天在臉書社團「埔里人」PO出一段行車記錄器畫面，指昨天下午在下國6愛蘭交流道時，差點被三寶擊落，嚇出一身冷汗。

畫面中網友規規矩矩開在最外側匝道，準備下交流道，1台白色休旅車原本開在主線外側車道，卻違規跨越槽化線硬切至匝道，嚇得他趕緊按喇叭、煞車減速並向右閃，車上的家人也嚇得大叫，直呼「這個人要幹嘛啊！」，只見白車加速駛離，他們則是飽受驚嚇，氣得將畫面PO網。

網友怒批「急著右切是要害死誰？」、「夭壽喔！行動凶器一枚」、「超討厭這種北七」，更多人認為這種違規又會害人的行為一定要檢舉，還有人截取白車車號，建議一定要向國道警方告發。

國道7隊表示，常有駕駛人疏忽來不及下交流道或是不願意排隊，而違規跨越槽化線硬切車，容易導致後方車輛擦撞或追撞，十分危險，依道路交通管理處罰條例可處3000元以6000元以下罰鍰，罰錢事小，若不幸造成重大傷亡事故，後悔莫及。