勇消殉職引質疑 高市消防局：氣瓶量充足、未失聯

高市消防局強調，各分隊救災裝備器材及個人安全防護裝備均齊全。（記者蘇福男攝）

2018-09-24 16:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市昨天1起民宅火警，造成湖內消防分隊蔡姓消防員嗆昏、氣瓶耗盡不幸殉職，引發外界質疑救災裝備有缺失，高市消防局今天發出新聞稿澄清說，消防員空氣瓶數量和容量均充足，現場持續與蔡員保持無線電聯繫，並無失聯。

消防局指出，各消防分隊救災裝備器材及個人安全防護裝備齊全，空氣瓶數量茄萣分隊有40支、湖內分隊有44支，數量充足，消防分隊每天晨間實施製作器材點檢，昨天湖內分隊器材點檢情形正常，各項裝備維持正常狀態。

救援小組於12點25分救出受困蔡員時，蔡員全身個人防護裝備完整，且均有入室管制，氣瓶量為250bar，並無著裝未確實、氣瓶未充飽的情形。

消防局表示，依據內政部消防署救災安全手冊第26章「使用空氣呼吸器安全指導原則」，提及使用空氣呼吸器處於重度工作環境個人之呼吸量約35~55L/Min，以250bar（約255kg/c㎡）計算，在火場重度工作情況下，空氣呼吸器安全使用時間約為25至39分鐘，惟在緊張或突發狀況下，空氣瓶有提早用罄可能。

消防局說，蔡員於11點52分與茄萣分隊同仁入室進入搶救，12點8分由指揮官無線電呼叫蔡員，其回報現於二樓無異常狀況，12點12分指揮官再次以無線電呼叫，發覺蔡員情況異常，立即派遣救援人力入室搜救，於12點25分將蔡員救出至一樓，並非清理火場時，才發現蔡員，現場持續與蔡員保持無線電聯繫，並無失聯。

相關影音