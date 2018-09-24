噁男假帳號騷擾少女 還揚言擄人強吻侵犯

2018-09-24 16:59

〔記者王宣晴／新北報導〕13歲的黃姓少女日前在Instagram上遭到一名男網友搭訕，要求以2000元代價跟少女接吻，被封鎖後又利用臉書假帳號繼續騷擾女學生，還揚言要擄走少女，意圖不軌，少女父親得知，氣得在臉書上貼文，少女也由母親陪同，前往警局報案，提告恐嚇，警方目前正調閱男網友IP，將通知他到案說明。

警方調查，黃姓少女今年剛升國一，與父母同住在新北市三重，但日前在Instagram上被一名男網友搭訕，提出以2000元跟少女見面，要跟少女接吻，少女嚇的將該名男網友封鎖，沒想到，男網友找到少女臉書，用女性名字「林亭妤」創立假帳號，加黃姓少女臉書。

黃姓少女不疑有他，將假帳號加入好友，沒想到男網友變本加厲騷擾，傳訊表示：「你這麼可愛，我會溫柔的」、「我沒耐心了，我去學校找你」、「到時就別怪我了」，少女不斷拒絕，直言：「我不喜歡你」、「不要強迫我做這種事」

但男網友不顧少女拒絕，表示：「在班上強吻應該更難看了吧」、「一群人擄走你的話就不只有親而已。」少女見狀趕緊跟父母說被男網友纏上，少女父親氣得在臉書爆料公社貼文，直說這個不知道是誰，說要到學校擄走我女兒，引起網友熱議。

警方表示，本月22日下午，少女在母親的陪同下前往新北市三重警分局光明派出所報案，提供相關對話給警方調查，並提出恐嚇告訴，警方目前透過假帳號調查IP位置，調查該名網友身份，將他通知到案，函送法辦。