竹市3歲男童遭虐 市府社會處將提告奪狠父監護權

2018-09-24 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名3歲男童在22日下午母親前往探視時，發現全身赤裸站在玄關，雙手臂還綁有束帶、大腿、臀部跟臉部還有瘀青傷痕，認為兒子遭到前夫與同居人虐待。新竹市社會處獲報後，緊急將男童和哥哥暫交由母親照顧，並於今日研議針對男童父親與同居人虐待情事提出獨立告訴，近期將採法律行動，剝奪男童父親權及監護權。昨天晚間男童生母也拍影片感謝大家幫忙，也告知熱心的網友「2個小孩目前都非常安全」。

新竹市社會處表示，關於3歲男童疑遭父親虐待一案，刑事部分的傷害與強制罪，新竹地檢署已於昨日通知男童父親與同居人到案說明，訊後諭知限制住居，社會處亦將再針對男童父與同居人虐待情事提出獨立告訴，並依《兒童及少年福利與權益保障法》第102條，裁處男童父親與同居人親職教育課程，且剝奪男童父親權及監護權，維護兒少權益。

男童母親昨晚拍攝一段影片，並在臉書社團《爆料公社》現「聲」，表示「謝謝爆料公社與所有團員的關心與力量，讓我有勇氣出來面對。2個小孩目前都非常安全，請大家不用擔心！晚一點我會出來說出事情真相，謝謝大家！」許多網友也紛紛留言幫媽媽加油：「媽媽為母者強，硬起來，努力對抗那兩個渣類」、「加油、祝福一切順心」。