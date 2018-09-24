拜師花百萬想學通靈驚覺上當 媒介女子涉詐被起訴

2018-09-24 17:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕女子趙思涵與母親均為吳易翰創辦的基隆市心廟工程隊信眾，2013年9月，趙母得知陳姓同事出車禍，找來女兒宣稱看到陳女後面有兩隻鬼，要她花錢祭改，更介紹吳男給陳女認識。吳男佯稱陳有通靈體質，花268萬元拜師就能學會通靈，陳女事後驚覺被騙，向調查局檢舉。基隆地檢署審理後，認為負責媒介趙女涉犯詐欺取財罪，將她起訴。

檢調調查，男子吳易翰與妻子李麗華在基隆地區經營基隆市心廟工程總隊，趙女及其母親都是吳男的信眾。4人共同利用前往廟宇求助的信眾有生活、身體或經濟上不順利及失意，內心無助而判斷能力降低時，利用鬼神之說影響信眾，吳男及李姓妻子再以神明載體或是分靈自居，假藉神明旨意，巧立名目詐財。

2013年9月，趙母得知陳姓同事在同年7、8月連續出了兩次車禍，見有機可乘，告知陳女自己的女兒會通靈，可以「問事」，幫忙解決無形的問題；趙女則稱陳女被兩隻鬼跟，所以才會諸事不順，只要祭改就會好，祭改的費用96700元。

趙母見陳女半信半疑，母女2人更找來吳男及妻子說服對方，讓陳女交出10萬元支票，隨後趙母更以讓運勢更為順遂作為包裝，要陳女繼續參加心廟工程活動；吳妻更宣稱陳女身具「三太子」的靈，須參加靈動班，最後又說陳女有神明的使命，必須拜師學通靈，拜師費需要268萬元。

陳女因無那麼多積蓄，先交付38萬元支票兌現後，在開立12張支票給吳男等人，但事後卻發現，根本沒辦法通靈才知上當，向基隆市調查站檢舉，案情因而曝光。

去年11月吳姓夫妻被基隆地方法院依觸犯詐欺取財罪，分別判處有期徒刑3年，趙母的部分則判處有期徒刑3月。

趙女到案時向檢察官否認犯行，而吳男仍自稱是無極至尊神明的分靈，有幫陳女驅鬼；趙母則承認有拿了2成的驅鬼費用，並介紹女兒及吳姓夫妻給被害人認識。檢察官調查後認為，趙女涉犯詐欺取財罪，近日偵結依法將她起訴。