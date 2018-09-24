烤肉放沖天炮起衝突 3男聯手打死人

案發地點。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-09-24 16:55

首次上稿 15:59

更新時間 16:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市從事搭鐵皮屋工作的34歲王姓男子，昨天晚上9點多，和游姓老闆及24歲游姓老闆兒子等4人，在桃園區鹽務街公司住處邊烤肉邊放沖天炮盡興，一旁也在烤肉的34歲及32歲施姓兄弟檔及35歲陳姓男子不滿被沖天炮射到，勸阻一次不成，第二次再出面，雙方酒過三巡後爆發口角，3人徒手圍毆王男，竟將人活活打死。

警方調查，施姓兄弟檔是小型工程包商，和住在公司宿舍的死者王男是鄰居，昨天晚間趁中秋節應景，各自吆喝朋友到桃園市桃園區鹽務街的住處烤肉，由於王男烤肉時一邊施放沖天炮，加上雙方住處相隔不到20公尺，火花不慎噴到施男一方，引起施男強烈不滿。

起先施男出面勸阻，但王男仍不聽勸，第二次施男一方再上前勸阻，王男仍不肯停手，施男等3人不滿，怒氣直升，徒手圍毆王男一人，雙方朋友見狀趕緊上前將人拉開，過程中，24歲游男也受到輕微擦傷。

警方獲報趕赴現場，將躺在地上奄奄一息的王男，送往桃園榮民醫院急救後，於今天凌晨搶救無效宣告不治死亡。

警方昨天晚間先將施暴的施姓兄弟檔逮捕到案釐清案情，發現陳男也涉有重嫌，於今天上午10點多，在桃園區某處逮捕醉倒在車上、呼呼大睡的陳男，3人到案都坦承犯行，訊後將依涉犯殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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