抓到了！中秋烤肉他去開槍尋仇 槍手落網渾身酒氣

2018-09-24 15:51

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市「東三實業」公司昨晚在梧州街12巷公司外辦中秋烤肉，一名槍手昨晚9點半前去開槍尋仇，他對著參與烤肉的10多人先後開4槍，其中一槍打到中國籍32歲林男下體，幸虧只有擦傷。警方調閱監視器追查並根據林男騎乘的機車鎖定他行蹤與身分，今天循線逮到50多歲的施姓槍手。

警方說，施男疑因工作上與「東三實業」人員有所不滿，幾經溝通無效，昨晚才氣得前往開槍洩憤。施昨晚犯案後，還跑去喝酒慶祝，警方今天循線逮到他時，他仍渾身酒氣。