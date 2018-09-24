高市消防局：殉職勇消迷航非經驗不足 蹲低欲摸索逃生

高市消防局第五大隊長邱榮振說明茄萣民宅火警搶救經過。（記者蘇福男攝）

2018-09-24 16:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市消防局湖內分隊員蔡倍昇因民宅火警救災不幸英勇殉職，消防局昨天召開記者會，指蔡員因空間迷航、氣瓶耗盡而殉職，引發家屬質疑「去救人怎會弄到自己受困、丟了性命」？

高市消防局第五大隊長邱榮振澄清說，火場指揮官在第一時間說明案情引用「空間迷航」，是要形容該民宅裝修複雜，加上頂樓沒有開口，火警產生高溫和大量濃煙無法排出，搜救人員進入火場難免情緒緊張，又心繫女童安危，因此在火場空間比較容易迷失，是在描述火警場景空間迷航，並非指蔡員救災經驗不足。

邱榮振說，透天住宅要發生空間迷航確實不易，但此次案發民宅疑有增建，建物又密閉，一樓廚房燃燒的大量濃煙和高溫排不出去，蔡員有蹲低、做出要摸索逃生的動作，可惜氣瓶殘存量不足，才發生憾事。

邱榮振強調，一般火場緊急救援小組會沿著佈線搜救，蔡員是在沒有佈線的後房間被尋獲，救援小組花了12分鐘搜尋到蔡員，搜尋時間是合理的，但沒有救到一條寶貴的生命，「12分鐘永遠都嫌太慢！」

邱榮振並指出，蔡員和另3人上樓搜救，蔡員走在最後面，並無所謂「落單」情事，昨天中午12點8分蔡員向指揮官回報說安全，12點12分回報說「現場很燙」，但沒有發出求救訊號。

高市代理市長許立明、消防局長陳虹龍昨天趕往醫院慰問蔡員家屬，消防局人員則是今天上午前往蔡家，向家屬說明案發經過，表達不捨和關心之意。

相關影音