他瞎傳露鳥照把妹 遭2女設局脫衣當眾打手槍

2018-09-24 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名20歲的徐姓男子在去年初傳「露鳥照」給心儀的16歲簡姓少女，而少女因感到噁心，夥同18歲的馮姓女友人及另外2名友人設局，以簡女名義約徐男出來，再將徐男帶至山區毆打、錄影，還逼徐男脫光衣服「打手槍」，事後徐男控告2人傷害，簡姓少女因未成年移交少年法庭後被裁定交付保護管束，馮女則是被新北地院依傷害罪判刑2月，得易科罰金。

綜合媒體報導，簡姓少女因收到徐男露鳥照覺得噁心，向馮姓女友人抱怨此事，兩人決定「教訓」徐男，而在去年2月底某日凌晨2點，徐男收到簡女邀約吃宵夜，沒想到徐男到場後立刻被簡女、徐女以及另外2名友人載到五股區的一處空地。下車後，簡女和馮女1人拿手機錄影、1人動手痛毆徐男，並強脫徐男衣物，要求徐男必須當眾打手槍，徐男不敢反抗只能照做，最後還被少女等人丟包在空地，事後徐男控告2人傷害。

警方事後通知簡女和馮女到案，2人也坦承犯案，強調另外2名友人與此案無關，簡女送交少年法庭處置，馮女則被檢方依傷害罪起訴。少女經少年法庭審理後，裁定交付保護管束確定；馮女遭起訴後，法官認為她協調簡女和徐男間的糾紛時訴諸暴力，強脫徐男衣物還命他手淫，明顯欠缺尊重他人身體、隱私、自由等觀念，依傷害罪判她有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。