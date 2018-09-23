台中市4民宅慘遭祝融 火勢一度猛烈

在風勢助長下，火勢一度猛烈，照亮半個天空。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-23 22:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西區博館二街2樓透天厝空屋今（23）日晚間失火，火勢迅速蔓延，波及其他3戶民宅，其中有3間是空屋，僅一戶有人居住，台中市消防局共疏散13人，無人受傷，半小時撲滅火勢，火災原因仍調查中。

中市消防局今天晚間7時許接獲火警通報，位於西區博館二街巷弄內的一處2樓磚造與木造的透天厝空屋，因不明原因起火，火勢一度在風勢的助長下，燃燒得相當猛烈，蔓延到周圍3戶民宅，消防人員冒險進入火場，搜尋受困居民，卻發現4戶住宅中，有3戶空無一人，僅一戶有1人居住，消防員很快將這位住戶帶出，不過，消防局擔心火勢持續蔓延，波及周圍民宅，緊急疏散附近居民13人。

在中市消防局第七大隊，以及中港、中區、大誠、文昌、信義、及北屯等分隊共60人支援下，約半小時後撲滅火勢，共有4戶民宅受到祝融之災，起火原因仍需進一步調查。

在風勢助長下，火勢一度猛烈。（記者張瑞楨翻攝）

在風勢助長下，火勢一度猛烈。（記者張瑞楨翻攝）

消防員攀爬2樓檢視民宅內部。（記者張瑞楨翻攝）