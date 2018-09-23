高市每年平均竟有70名官警傷病 有人看不下爭當後盾

高市每年平均竟有70名官警傷病，高市港都警友會當後盾，出錢出力助警。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-23 22:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局統計每年竟平均有70名員警因公受傷，因日夜輪班及執勤意外，受傷、患病的風險相當高，完整的健康檢查更顯重要，高市港都警友會今年挹注265萬8000元，達到健檢項目，港都警友會成半年已補助1千700多萬元，補足警察局預算編列的不足。

全國官警不時傳來執勤受傷，或執勤時因心血管疾病中風，高市每年平均更多達70名員警，執勤時因公受傷、患病，去年間，新興、湖內分局等多名官警陸續因病、因公住院，港都警友會有感於警方辛勞，今年補助265萬8000元，增加員警健檢項目。

署長陳家欽當時擔任高市警察局長向市長陳菊反映，共同為基層員警爭取，增加572萬元健檢預算，40歲以上官警自明年起，將可進行足額的健康檢查，獲得更高階的健檢及各項福利措施。

港都警友會成立半年多時間，已補助1千700多萬元，理事長黃清山表示，警察工作包山包海，追捕要犯、交通維護，又要處理街頭陳抗，工作負荷量極大，頻傳員警因工作壓力太大，突傳心血管疾病或中風，還有員警與歹徒槍戰駁火傷亡，未來將做為高市警察們的後盾。