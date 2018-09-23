疑火場空間迷航 勇消蔡倍昇氣瓶耗盡殉職

現場指揮官、高市消防局第五大隊第一中隊長董柏維說明救災經過。（記者蘇福男攝）

2018-09-23 18:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市消防局湖內分隊員蔡倍昇今天上午出勤救災不幸殉職，現場指揮官、第五大隊第一中隊長董柏維表示，蔡員入室搜救20分鐘後回報迷航、請求搜救，緊急救援小組搜救13分鐘後，在2樓後房間找到蔡員，但蔡員氣瓶已耗盡，人已陷入昏迷、無呼吸心跳。

董柏維說，消防隊抵達火警現場，分兵兩路救災，1隊在起火點1樓廚房後方佈水線滅火，另1隊由蔡倍昇等4員於11點52分入室搜救，他表示，由於受困女童在12點5分獲救，因此他在12點8分對蔡員位置確認回報，蔡回報人在2樓，但沒有啟動求救訊號。

董柏維說，12點12分他再要求蔡倍昇確認位置，蔡員回報人仍在2樓，但已空間迷航、不清楚方向，請求救援，董柏維立即啟動緊急救援小組，分2組進入搜救，於12點25分救出蔡員，發現蔡裝備穿著完整，但氣瓶已耗盡，人已昏迷、無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

董柏維強調，消防隊的救災裝備今天上午才檢測過，蔡員的氣瓶沒有問題。

湖內消防分隊小隊長黃榮裕表示，蔡倍昇2010年在那瑪夏消防分隊任職，2011年調任路竹分隊，2013年才調到湖內分隊，因考取EMPT高級救護員，平日除出勤救災救護任務，並擔任EMPT高級救護員和婦宣隊教官。

黃榮裕哽咽表示，蔡倍昇事必躬親，與同事相處融洽，即使放假也會趕回隊部完成任務，對於蔡員的鞠躬盡瘁，深感不捨。