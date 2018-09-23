「小海螺大盜」判刑3年半 跑路期間再偷停車場繳費機

2018-09-23 18:18

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲竊盜通緝犯張智豪因吸毒缺錢，不僅丟了工作還四處行竊，他一開始由住宅行竊「入門」但屢屢被抓，於是將目標轉往台北市區夾娃娃機店，趁深夜無人看守時壞機台行竊，還專偷「小海螺」藍芽音響再變賣。他被判刑3年6個月不知悔改，交保又再到停車場破壞收費機，警方趁他外出再次犯案時逮人，解送歸案後檢方聲押獲准。

警方指出，今年4月底，台北市區有許多夾娃娃機店在深夜時刻遭人破壞機台，偷走機器內現金與時下正夯的夾娃娃機商品「小海螺」藍芽喇叭。警方調閱監視器畫面，發現3個月內至少有20家店受害，犯嫌都是在凌晨2點後犯案且是同一人所為，於是鎖定「小海螺大盜」駕駛的轎車車牌追查，發現竊嫌就是張智豪。

張智豪日前在錦州街一帶鎖定娃娃機台犯案時，遭店家以遠端監視器察看發現，店家立刻騎機車前往攔阻，想不到張嫌竟與對方扭打，還趁亂將對方的機車騎走；警方獲報調閱機車車牌，循線逮捕到案。張聲稱，因為潛入住宅行竊容易被發現才對娃娃機台下手，此外機台內的「小海螺」藍芽音響還可以上網變賣。

警方說，張此次被逮後遭法院判刑3年6個月，但他沒有如期入監服刑成為通緝犯，他跑路期間不敢再對娃娃機店下手，轉往深夜時刻同樣無人看守的停車場繳費機犯案。他日前開車到貴陽街一家停車場，破壞繳費機偷取機器內5555元，遭警方鎖定他車牌追查，他數日後想再次犯案時，被警方在社子一帶埋伏逮捕。