潛逃中國10多年 前大埤鄉長易信助窩老家被逮

2018-09-23 17:03

［記者黃淑莉／雲林報導］潛逃中國10多年的前雲林縣大埤鄉長易信助，日前在大埤老家被大埤分駐所員警查緝到案，訊後移送到雲林地檢署。

大埤分駐所接獲報案，指在易信助好像出現在嘉興村的老家，員警前往查緝，果然發現易信助，將他逮捕歸案。

據指出，易信助因大埤酸菜區貪污案，2007年三審判刑6年褫奪公權4年定讞，雲林地檢署2次傳喚執行未到，逕行拘提也未到案，2007年12月4日發布通緝。

另外，易信助還因多件地方工程案向包商收取回扣，被依貪污罪判刑12年褫奪公權8年；另有一件偽證案也被判刑5年。