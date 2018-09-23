投縣中秋連假意外事故頻傳 消防遭虧：有人偷吃鳳梨嗎？

2018-09-23 20:07

〔記者張協昇／南投報導〕消防界向來有不能在辦公室吃鳳梨禁忌，因為鳳梨台語諧音「旺來」，被認為會讓消防救災、救火、救護等業務大增，這兩天中秋連假，南投縣車禍、火燒山、虎頭蜂螫傷人等意外頻傳，讓打火兄弟忙得人仰馬翻，有人就打趣說，難道有消防弟兄偷吃了鳳梨?

南投縣中秋連假不平靜，先是兩名少年21日深夜騎機車到日月潭夜遊，22日清晨返回埔里鎮時不慎摔車雙亡；當天傍晚，9天前才發生1部超載大貨車連撞27部汽、機車的南投市民族路，竟然又有1部貨車疑煞車失靈，在同一路段衝撞對向車輛，造成5人受傷，幾乎同時間，國道3號南投服務區後方山坡也發生火燒山事件。

緊接著，22日深夜11時23分許，5名登山客單攻仁愛鄉白姑大山，共乘1部休旅車前往部落民宿休息時，疑駕駛疲累加上不熟路況墜谷，分受經重傷；緊接著，消防局又接獲林姓女山友攀爬信義鄉西巒大山，疑似橫紋肌溶解症求救，立即出動警、義消13人前往救援，於今（23日）凌晨3時將患者揹至登山口送醫。

未料，今天上午10時，信義鄉琉璃光之橋附近，又傳出有多名遊客遭虎頭蜂螫傷，意外事件接連發生，讓縣內消防人員忙得人仰馬翻，有人就在LINE南投消防局災情通報群組中留言：「有人偷吃鳳梨嗎?」

消防人員私下表示，消防界確有上班不吃鳳梨慣例，不過這應是純屬巧合，畢竟中秋年假，民眾外出活動增加，發生車禍等意外機率自然也會比較高，與吃不吃鳳梨應沒有太大關係，只能當做事後閒聊有趣話題。