無照計程車司機撞死穿越馬路婦人 遭判刑1年10月

2018-09-23 15:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕38歲男子黃文忠曾因犯下毒品案件被判刑，出獄之後找不到工作，竟租了計程車違法營業。去年8月30日，黃男行經基隆市崇孝街、明德一路路口處停等紅燈，綠燈起步時未注意穿越馬路的王姓婦人，貿然左轉將她撞倒在地，送醫後不治身亡。基隆地方法院審理後認為，黃男無照駕駛計程車撞死王婦，觸犯業務過失致死罪，判處1年10月。

檢警調查，案發當天上午6時許，王婦要穿越明德一路到對面時，卻遭到黃男的計程車左轉撞上。搶救3小時後，李婦卻因頭部外傷、蛛蜘網膜下腔出血及雙側肺挫傷致創傷性休克而死亡。

黃男偵訊時向警方表示，因為轉彎時視線遭到車內A柱擋到視線，才會沒注意到王婦釀成意外，但警方調閱車內行車紀錄器卻發現，駕駛的視線並未被擋到，應是黃男疏於注意車前狀況才會釀禍，訊後將他移送法辦。檢察官認定黃男觸犯業務過失致死罪，依法將他起訴。

法院審理時，黃男則向法官坦承有撞上王婦，但是對方闖紅燈行走，也未走在行人穿越道上，才會造成意外。

法官調閱現場行車紀錄器及監視器畫面發現，王婦確實在號誌未變綠燈時，就起步穿越馬路，也未走在行人穿越道上，但是黃姓司機撞上她時，號誌早已變成綠燈超過10秒鐘，就算婦人起步時就算是紅燈，也與事故無因果關係；李婦穿越馬路時未依規定行走在行人穿越道上，雖然也有過失，但不能卸免黃男的過失責任。

法官認為，黃男無照駕駛營業小客車，依法加重刑責2分之1，但他案發之後，在現場就跟警方承認犯行，符合自首條件，先加後減；考量黃男至今仍未與被害人家屬達成和解與其經濟狀況、家境等因素後，判處黃男有期徒刑1年10月。