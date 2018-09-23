疑車速過快轎車自撞 28歲駕駛昏迷

2018-09-23 14:54

［記者黃淑莉／雲林報導］台19線雲林褒忠段今天早上發生自小客車自撞翻覆四腳朝天事故，因撞擊力道猛烈，車子的碎片散落一地，28歲黃姓駕駛昏迷送醫急救，現仍在醫院觀察中。

雲林縣消防局今天早上6點多接獲報案，指台19線南下50.5公里處發生車禍，一部自小客車翻覆，車上駕駛受困車內，消防人員到場將駕駛送醫急救。

虎尾分局表示，黃姓駕駛昏迷，尚不清楚事故發生原因，由於該處為轉彎處，懷疑黃男駕車行經該處，可能是車速太快，失控撞上中央分隔島後又撞上路肩護欄翻覆，詳細事故原因由警方調查中。