信義琉璃光之橋 驚傳4男女遭蜂螫傷

南投信義鄉知名景點琉璃光之橋，有四名遊客遭蜂螫傷，消防隊趕往現場將傷患（左、中）送醫救治。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-23 16:31

首次上稿 15:20

更新時間 16:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉知名景點琉璃光之橋，今天上午傳出遊客前往旅遊，卻有10多人遭虎頭蜂螫傷，最後有3男1女因傷勢較重，緊急送往醫院救治，所幸傷勢均穩定，沒有生命危險。

南投縣消防局指出，消防人員到場時，傳出有10多人被螫傷，但實際送醫僅有蘇姓父子，以及楊姓父女，由於手腳與頭部被螫紅腫，傷口患部較為疼痛，因此送醫過程中，便給予冰袋鎮靜緩解不適，所幸送醫後均無大礙。

現場民眾則說，被虎頭蜂螫咬的有10多人，但只有頭部、手腳出現腫脹的遊客被送醫，其餘被蜂螫的遊客因無明顯過敏反應，便自行前往下個行程或返家。

信義鄉公所則表示，事發地點位在琉璃光之橋回程路段，步道旁都是高大的樹林，虎頭蜂築巢在又高又隱密的地方，才會不容易被察覺，初判是中秋連假遊客增加，干擾到附近的蜂群所致，現已由縣府農業處派人前往摘除樹上3個蜂巢，現已摘除1個，預計今天全數摘完，因此園區自中午過後便暫時封園。

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南投信義鄉知名景點琉璃光之橋，傳出有遊客遭蜂螫傷，送醫後幸無生命危險。（資料照）