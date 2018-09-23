人妻救夫誣告不舉警察性侵 通過測謊判無罪

2018-09-23 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣女子阿香的丈夫，前年4月打傷何姓員警，何員怒提傷害罪告訴，不料，事隔2個月，阿香也對何員提出性侵害告訴，指控何員在5年前其夫坐牢時，兩度性侵害她，卻沒想到何員竟是性功能障礙患者，南投地檢署裁定何員不起訴，反而將阿香依誣告罪起訴，不料，南投地院對阿香撤謊，阿香竟能通過，也能正確描述被性侵害的房間格局，法院認為，阿香雖不能證明性侵害，但也非憑空捏造，阿香的指控「並非全然無因」，判決阿香無罪。

判決書指出，經營小吃店的阿香（化名），其夫在2010年7月至2012年6月，因違反選罷法入獄服刑，出獄近4年後，前年（2016年）4月，於小吃部與當時休假的何姓員警起口角，持椅子打傷何員，何員提出傷害罪告訴後（判處拘役45日確定），阿香卻於2個月後，指控何員在丈夫坐牢期間，分別於她與何員住處，對她性侵害各1次，不過，南投地檢署偵查時，何員卻提出診斷證明，指自己罹患糖尿病、腎衰竭，多年已無性能力，檢方傳喚阿香的朋友當證人，朋友作證說，阿香曾告訴她，控告何員目的，是逼何員撤銷告訴。

檢方認為，阿香宣稱被性侵害，事隔逾5年才提告，又是在何員對其夫提出傷害罪告訴之後，顯示阿香以誣告手法，逼何員撤銷告訴，裁定何員不起訴，反依誣告罪起訴阿香。

南投地院審理時，阿香堅稱沒有誣告，何員是警察，她被性侵害相當恐懼，才會事隔多年才提告，與何男控告其夫無關，南投地院當庭命阿香描述何員住處的房間格局，阿香竟能正確描述，還指出何員住處有兩間和室，中間隔著廁所的特殊格局，南投地院又委託民營公司測謊，阿香也通過測謊。

南投地院認為，依最高法院對誣告犯意的闡述，如果控告不是「全然無因」，只是缺乏證據，又沒有積極證據可證明是虛構捏造，不構成誣告罪，阿香控告何員性侵害，雖無證據證明何員有罪，但阿香的指控「並非全然無因」，不是憑空捏造，據此判決無罪，南投地檢署不服判決，上訴二審，台中高分院見解與一審相同，駁回檢方上訴確定。