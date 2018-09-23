高雄透天厝失火 勇消救出受困女童卻嗆昏殉職

2018-09-23 14:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市茄萣區莒光路三段一棟4樓透天厝，今天上午11點40分發生火警，消防人員據報趕往滅火，救出受困火場的11歲女童，湖內分隊蔡姓隊員卻受困火場嗆傷昏迷，經送醫搶救不治。

高市消防局表示，火警發生在11點40分，消防局出動茄萣、湖內等分隊共21車57人前往搶救，12點在2樓前方救出受困嗆傷但意識清楚的11歲女童，由茄萣救護車送醫治療。

12點27分清理火場時，卻在2樓房間救出湖內分隊35歲蔡姓隊員，蔡員疑受困遭嗆傷昏迷，救出時已無生命跡象，送醫搶救1個多小時宣告不治。

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