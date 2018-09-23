感念台灣讓她一圓音樂夢 印尼女移工中秋前夕唱出「台灣謝謝你」

2018-09-23 14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕印尼籍移工揚蒂（YANTI）來台工作8年，她對音樂作曲有興趣，也喜歡台灣的環境，省吃儉用存錢買下一把吉他，創作自彈自唱的歌曲「台灣謝謝你（印尼語：Makasih Taiwan），唱出對台灣的感謝。移民署台北市服務站人員得知楊今年中秋依舊不能返家，特地帶月餅去慰問她。

移民署指出，揚蒂8年前來台時才21歲，她原本的興趣就是唱歌，對音樂也很有熱誠，但苦於當時在印尼的環境無法培養這些興趣。她來台後擔任看護，她每月扣除必要開銷與寄回家裡的錢後，省吃儉用數個月，總算存錢買下一把粉紅色吉他。

揚蒂有感於台灣環境良好，再加上雇主一家人也把她當家人看待，甚至還讓她有固定時間可以練習自彈自唱、再去參加各地政府或團體舉辦的移工歌唱比賽。她心懷感恩，認為台灣的環境與雇主讓她可以一圓音樂夢，因此作出「台灣謝謝你」這首歌。

揚蒂說，因為唱歌她有機會認識許多朋友，來台工作順道學習音樂的路上也有許多人幫忙她，她這首歌也要獻給所有曾經幫助她、愛護她的人。

台灣謝謝你（Makasih Taiwan）歌詞：

台灣 台灣 我的夢想 我的酸甜苦辣跟著你

謝謝你 台灣 喔…台灣 我愛你

雖然身體已經很脆弱 我還是堅持

雖然很疲累 我從來不在乎 只為了堅持一個目標

希望親愛的兄弟 姊妹 朋友不要哭 這只是暫時的

台灣 台灣 我的目標 我懇求你 能繼續我將來的目標

台灣 台灣 我的夢想 喔…台灣 謝謝你

喔…台灣 我喜歡你」

歌曲連結https://www.youtube.com/watch?v=uhW3gstThPg