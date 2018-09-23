洗車前先「鬆」一下 全身都是K他命味

楊姓男子全身都是吸食K他命的臭味。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-23 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市楊姓男子駕駛著黑色轎車，停在中市西屯區一家自助洗車場前，正準備洗車前，卻想先來「鬆」一下，在車內吸毒，車子卻未熄火，引來警方盤查，見楊男神情緊張、滿身K他命味，在車子後座中央扶手內發現小惡魔水果包5包、K他命2小包、K盤1個，楊男自知無法狡辯，坦承持有與吸食毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

中市警局保安警察大隊第二中隊小隊長王永厚等4名員警，本月20日深夜11時許，巡邏經中市西屯區中平路一家自助洗車場前，發現一輛自小客車正準備駛入洗車場，車輛卻未熄火，員警趨前盤查時，發現楊男（29歲、有偽造證券前科）下車神情緊張，車內傳出陣陣的K他命味，他也全身都是吸毒的臭味，員警目視車內，發現小惡魔水果包5包，毛重47.47公克，以及K他命2小包，毛重17.8公克，經警方以毒品檢測試劑初篩後，含有安非他命及K他命成分，楊男當場啞口無言，只好坦承剛在車內，當時自助洗車場客滿，他正在等位子時，便在車內吸食K他命毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

員警在車內查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）