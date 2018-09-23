中秋夜放沖天炮被勸揮棒傷人 被重判7個月

2018-09-23 12:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋夜燃放沖天炮被勸，竟然惱羞成怒，歐姓男子揪眾揮棒棍傷人，遭法院重判7個月，不得緩刑、易科罰金。

歐姓男子於4年前中秋夜放沖天炮，因影響社區安寧，遭75歲張姓鄰居制止，雙方起口角，歐男不滿召喚蔡姓友人等人，分別球棒、棍子趕來，張的40歲兒子聞訊，也衝出來保護父親，不料棍棒如雨下，父子2人慘遭毆打，張子還被打到昏厥送醫，使中秋夜染血變色。

張父指控中秋夜家人在頂樓烤肉，他下樓倒垃圾時，大門口遇一名黑衣年輕人，正在燃放沖天炮，勸阻他不要放時，對方竟爆粗口，還招來持棍棒友人一起打他，兒子聽到吵鬧聲下樓護他，也被打昏送醫，警方查出張男、蔡男涉案，父子被打雙雙掛彩，堅提傷害告訴。

蔡男先被判決40天拘役，歐男逃逸落網，他供稱，中秋夜被一位4、50歲男子罵「亂放沖天炮」，雙方起了口角，因見對方進屋拿木刀，才請友人拿棍棒回擊，庭訊時，得知同夥蔡男因打傷張父，已先被判拘40天，歐男辯稱只記得打1 個人，但不記得是打老的？還是年輕的？

高雄地院審酌被告供稱自始至終，都是與一名4、50歲男子起衝突、打傷他，因張父案發時已75歲，而被打倒地的兒子年紀，符合被告所描述，歐男被控打張父雖無罪，但因中秋節放沖天炮，把張男的兒子打昏倒地，被重判7個月，全案仍可上訴。