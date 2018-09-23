走過鬼門關 遭砍警員張家逢可望調回桃市服務

2018-09-23 11:44

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市警察局警員張家逢2年前執勤時，遭違規停車的前國手吳志展持刀砍成重傷，鬼門關前走一遭的他1年後重回崗位，也與未婚妻結婚沖喜，更喜獲麟兒，歷經重生的張家逢格外珍惜與家人相處時間，可望於下個月統調回老家桃園市服務，就近照顧妻小，他也逐步走出遭砍陰霾，期許自己持續拚治安。

38歲的張家逢2016年8月任職海山警分局新海派出所，到板橋溪頭路對違停車輛開單，56歲失業男吳志展違規停車，被檢舉開罰了6張逕行舉發單，他爆怒下，見張家逢在附近開單，持菜刀狠砍警員13刀，造成張家逢左手、左胸、左肩嚴重刀傷，左上臂三角肌幾被砍爛，緊急送醫救回一命；時任內政部長的葉俊榮、前警政署長陳國恩事後數度探望、慰問張家逢。

張家逢經11個月的休養、自我訓練增加肌力， 2017年7月重返工作崗位，當他巡邏途經遭砍殺處，身心調適趕不上工作、壓力等負荷，出現創傷後症候群，他的妻子、雙親都盼望他調往離家較近單位，便於復健、調適，張家逢不久被調往三峽分局交通分隊。

張家逢說，受傷後感謝長官持續關心，也支持他以身體、家庭為重，統調回老家桃園，他下個月將搬到桃園市大溪跟八德交界 ，剛好母親也在八德做生意，休假還是會回去幫忙大腸包小腸的生意；但心疼的妻子總叮囑他服外勤時，以自身安全為重，張家逢說，除了多一分小心，仍會堅守警察本分，繼續為人民服務。