受虐皮包骨男童 治療後與哥哥一起獲安置

男童已受到妥善安置，有人陪伴且安穩入眠。（圖取自爆料公社）

2018-09-23 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一名網友在爆料公社貼出一名受虐兒童照片，稱該3歲男童站在陽台，手臂遭綁束帶且身上有多處瘀青。警方到場後發現男童身體上與手指均有排泄物，目前已將該男童送醫治療。新竹市社會處指出，昨（22）日已將男童與男童哥哥安置在親友家，狀況已平安穩定。

本報曾報導，網友上臉書爆料公社社團指控，稱友人因先生外遇而離異，2個兒子交由生父與其同居人撫養。有天女兒說常夢見弟弟死掉，母親決定直接前往探視男童，到場竟發現小孩裸體且骨瘦如柴，全身多處瘀青還被束帶綁住。生父的同居人發現媽媽來時，立即拿剪刀將束帶剪斷，男童此時竟將地上排泄物往嘴裡塞，疑似飢不擇食。

該文章也立即引來輿論關注，許多網友群情激憤，新竹市文華派出所所長徐念陽也至該篇文章下回文：「有關本件兒虐案，涉案之嫌疑人警方依違反兒童及少年福利權益保障法及刑法傷害罪移送新竹地檢偵辦，由於本案兒童係屬兒少保護個案，相關資訊不便提供，目前該兒童由社會局社工安置中。」

據《蘋果》報導，新竹市社會處指出，昨（22）日下午接獲報案後已立即將男童送醫驗傷。由於母親平日有工作無法照顧兩名男童，且擔心爸爸會去媽媽住處吵鬧，因此目前將男童交由父親家屬安置。

而自稱是母親友人的網友對「新竹爆料公社」的管理員爆料，請管理員貼出一張男童安穩入睡的照片，稱目前男童已受到妥善安置，有人陪伴且安穩入眠。但為防止男童父親認出地點而去搶人，因此塗掉該照片背景。

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3歲男童站在陽台，手臂遭綁束帶且身上有多處瘀青。（圖取自爆料公社）

警方到場後發現男童身體上與手指均有排泄物。（圖取自爆料公社）