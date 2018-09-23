竹市虐童案 生父稱：男童經常隨地大小便才管教

2018-09-23 11:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市傳出虐童案，市府接獲通報後隨即由社工協助，已將男童帶至醫院驗傷並妥善安置，社會處長李季縈也前往關心，目前情況穩定。全案已依兒童及少年福利與權益保障法及傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦，市長林智堅表示痛心，並指示社會處協助家屬、持續追蹤個案。

檢警調查，男童父母離異約1年，父親是原住民，平日在工地做水電，3歲的被害男童與4歲的哥哥，都與父親的同居人一起生活，然因同居人與生母對於探視與管教上有爭執，懷疑同居人對孩子可能較無耐性。不過哥哥因為比較聽話，身上並無傷痕，未傳出受虐情事。

男童父親與同居人聲稱，近幾週3歲男童經常隨地大小便，甚至尿床，也不像哥哥一樣乖乖吃東西，於是動手管教，以手或拖鞋打屁股以及大腿，但因無效，便對孩子罰站，孩子的臉是日前罰站時睡著，倒下撞倒水泥柱造成的。

檢警初步勘驗男童傷勢，發現並無新傷，瘀青多集中在臀部以下，由於父親做水電的關係，因此二人容易取得束帶，便在孩子手臂上各綁一條，有警惕作用，嚴禁他去撿拾排泄物，並不是綁在陽台上，警方到場時，男童束帶並沒有綁很緊，雙手也都能自由活動。

社會處表示，本個案並非高風險個案，先前2個孩子也都不曾傳出受虐情事，未曾接獲通報，社會處對此嚴重施暴情事，予以譴責。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆