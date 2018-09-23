中秋假期清晨酒駕衝撞 3機車騎士被波及送醫

2018-09-23 08:23

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是中秋節連假，但清晨5時30分許，北市大安區發生一起酒駕衝撞交通事故，共波及3部機車，並衝到路邊騎樓，導致機車騎士1男2女受傷送醫，目前正由轄區交通分隊處理中。

警方説，肇事的23歲郭姓男子，酒駕汽車行經大安區基隆路3段139號前時，失控衝撞路邊機車，導致騎士1名男性40歲ohca，送往萬芳醫院；1名女性25歲意識清楚送往新店慈濟；另1名女性40歲意識清楚送往仁愛醫院急救。

郭男經酒測值高達1.29毫克，帶回派出所偵訊中。

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