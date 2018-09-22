9/22 雙贏彩頭獎中秋加碼1注獨得2000萬！獎落台中市

2018-09-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月22日）開獎的第107000132期雙贏彩，頭獎1注中獎，中秋加碼，可得獎金2000萬元，頭獎由台中市大肚區自強里遊園路二段203巷3弄51號1樓的「天發彩券行」開出；第107000228期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由台南市東區東明里怡東路92號1樓的「柏智實業社」開出；第107000076期大福彩，頭獎摃龜。

第107000076期大福彩中獎號碼為「01、06、16、20、21、33、34，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共37注中獎，每注可得4000元；肆獎共855注中獎，每注可得400元；普獎共6532注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000132期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、10、11、14、16、17、21、22、23」，頭獎1注中獎，可得2000萬；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共599注中獎，每注可得500元；肆獎共6869注中獎，每注可得100元。

第107000228期今彩539中獎號碼為「04、09、25、31、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共5127注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6798注中獎，每注可得50元。

第107000228期39樂合彩中獎號碼為「04、09、25、31、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4132注中獎，每注可得1125元。

第107000228期3星彩中獎號碼為「072」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000228期4星彩中獎號碼為「7531」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」